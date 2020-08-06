В Коми пожилой женщине отказались возвращать более 50 тысяч рублей за билеты в Сочи

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Сегодня в редакцию "Комсомольской правды" позвонила раздосадованная женщина, которая рассказала,что не может вернуть деньги за билеты в Сочи, которыми она, в силу своего возраста и риска заболеть новой коронавирусной инфекцией, не воспользуется.

С 70-летним мужем Валентина Полугрудова ездила на море ежегодно. 9 января 2020 года 67-летняя пенсионерка приобрела билеты до Сочи и забронировала места в санатории в Абхазии. Когда наступила эпидемия, она решила, что с мужем останутся дома и никуда не поедут. Затем женщина направилась в туркомпанию "Вэртас", чтобы сдать билеты, где ей с этой просьбой отказали.

Сотрудники агенства рассказали, что купленные билеты не возвращаются, а Сочи - город открытый, можно спокойно ехать. В ответ женщина предложила поменять эту поездку на другую, например, в Москву, где живут ее дети. С заявлениями вернуть деньги пенсионерка обращалась три раза. Получив очередной отказ, она позвонила нам, чтобы поделиться своей историей и попросить помощи:

- Как мы туда поедем, если находимся в зоне риска. Я стою на учете с легкими и давлением, поэтому и решили сейчас с поездкой повременить. Мы не просим вернуть деньги сразу, но хотя бы использовать эту сумму на будущие путешествия. - рассказала Валентина Дмитриевна.

На бронь в санатории пожилая семья потратила 27 тысяч рублей, билеты же обошлись в кругленькие 54 тысяч. Валентина Полугрудова добавила, что выезд состоится 10 августа, и они еще успевают уехать, но из-за страха заболеть, разумеется, этого не сделают. Дальнейшим разрешением ситуации пенсионерка видит возврат денег или же замену билетов в Москву, чтобы повидать своих детей.

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