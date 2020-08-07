Коронавирус в Коми 7 августа 2020 года: 52 новых случая заражения

Сегодня выздоровевших от коронавируса в Коми меньше чем заболевших Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные по ситуации с распространением COVID-19 в стране. В России сегодня зарегистрировали 5241 новых случай инфицирования, в Коми — 52. Всего с начала пандемии в республике выявили 5619 случаев заболевания.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровели еще 72 человека. Всего от коронавируса вылечились 4529 случаев. Новых смертей за сутки не зарегистрировали, всего 64 летальных исхода.

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