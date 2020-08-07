Коми занимает шестое место по летальности COVID-19 в СЗФО и России

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республика Коми на шестом месте среди регионов Северо-Запада по индексу летальности* «коронавирусных» пациентов. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 6 августа.

В рейтинге с индексом 6,53% лидирует Санкт-Петербург. Помимо культурной столицы еще шесть регионов СЗФО показали летальность COVID-19 выше 1%: Архангельская область — 2,23% (неделей ранее было 1,96%), Новгородская область — 1,87% (1,90%), Калининградская область — 1,52% (1,58%), Псковская область — 1,42% (1,44%), Республика Коми — 1,15% (0,95%), Вологодская область — 1,01% (1,01% — без изменений).

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Отметим также, что общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Коми на 7 августа — 5 619 человек. За истекший период в регионе зафиксировано 64 случая смерти пациентов.

*Летальность — это процент умерших от количества заболевших.

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Аналитики опубликовали статистические данные (подробности).