«Средства индивидуальной защиты дают, вроде хватает»: врач - о работе COVID-бригады в Сыктывкаре

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Несмотря на то, что коронавирус в Коми живет уже давно и все к нему успели привыкнуть, COVID–19 продолжает тревожить умы жителей региона. Врач-терапевт Дарья Ухань решила развеять мифы, которых вокруг короновирусной темы всегда несметное количество, и поделилась пятью фактами о COVID-бригаде в своем Instagram.

«5 фактов о COVID бригаде = грязной зоне» - с такой подписью вышел пост терапевта из Сыктывкара.

1. Страшно ли работать? Нет, не страшно. Такая же работа. Единственное, меньше вижусь с близкими.

2. Ужасно устаю. В среднем принимаю 35 человек в день. Самое большое количество человек -42. С каждым днём людей все больше.

3. Средства индивидуальной защиты дают, вроде хватает.

4. Нет, мазки берем не у всех. Направляем только по показаниям.

5. Пульсоксиметр не может определить сатурацию через некоторые виды гель-лака. (Дарья уточнила «КП-Коми», что это означает: «Это из практики. Когда использовала пульсоксиметр на пальце, на котором был нанесён гель-лак, то не всегда аппарат мог дать результаты. Такая реакция не на весь гель-лак, видимо зависит от состава лака или слоя»).

Отметим также, что общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Коми на 7 августа — 5 619 человек. За истекший период в регионе зафиксировано 64 случая смерти пациентов.

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