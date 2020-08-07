Руководитель Следственного управления СКР по Коми заработал за 2019 год 5,3 млн рублей

Андрей Исаев

Руководители силовых ведомств в Коми раскрыли данные о своих доходах. Их опубликовали на сайте ведомств.

Так, руководитель СУ СК России по Коми Андрей Исаев за 2019 год заработал 5,3 млн рублей. Его жена задекларировала доход в 2,1 млн рублей. У обоих супругов есть по легковому автомобилю. В совместной собственности есть квартира площадью 71 м2. В пользовании две квартиры по 69 м2 и 56 м2.

Дмитрий Коновалов

Врио начальника УФСИН РФ по Коми Дмитрий Коновалов задекларировал годовой доход в размере 2,9 млн рублей. В его собственности имеется и четыре жилых дома. В пользовании у Дмитрия Коновалова квартира площадью 63 м2. У супруги есть в собственности участок с домом, в пользовании два дома и квартира.

Михаил Нестеров

Прокурор Коми Михаил Нестеров, как и Андрей Исаев, задекларировал доход в 5, 3 млн рублей. В собственности главы ведомства - доля в квартире площадью 54 м2, в пользовании квартира площадью 72 м2. Супруга Михаила Нестерова за год заработала 617 тысяч. Владеет долями в квартирах.

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