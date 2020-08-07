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Миколог рассказал, ждать ли в этом году урожай грибов в Коми

2020 год не особо радует новостями. Но может быть хорошая новость для любителей тихой охоты найдется?
Анастасия МашкалеваАнастасияМашкалева
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Фото Ирины Нестеровой

Фото Ирины Нестеровой

2020 год не часто балует хорошими новостями. Однако одна все же есть: миколог рассказал, что жителям Коми можно надеятся на хороший урожай грибов, пишет АИФ-Коми.

- Грибница хорошо перезимовала, температура почвы зимой не опускалась ниже нуля. Если в августе пойдут дожди, будут и грибы, – отметил ученый-миколог Института биологии КНЦ УрО РАН Дмитрий Кириллов.

Ученый прогнозирует, что в принципе с дикоросами жителям Коми повезет - в июле в северных районах республики активно собирали землянику и морошку.

- Красная и белая смородина уже созрели. На подходе – чёрная, – рассказала научный сотрудник Института агробиотехнологий КНЦ УрО РАН Елена Павлова.

Она уверена, что жаркое лето – предвестник хорошего плодоношения и на будущий год. Так, например, было десять лет назад, когда жаркое лето 2010 года позволило собрать хороший урожай малины и клубники летом 2011 году.

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