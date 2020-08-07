В Воркуте горит полигон с отходами

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воркуты

В Воркуте горит полигон бытовых отходов. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Возгорание на полигоне с мусором в Воркуте зафиксировали сегодня в 11 часов. Для ликвидации очага возгорания помимо средств и сил пожарной части № 31 привлекли специалистов и технику МБУ «Специализированное дорожное управление», МУП «Северные тепловые сети», ООО «Водоканал» и АО «Воркутауголь». Тушить пожар будут круглосуточно.

Межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим повышенной готовности. Администрация города просит жителей сохранять спокойствие.

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