Дело врачей. Медработники Усть-Вымского района написали коллективное письмо врио главе Коми с просьбой защитить коллег

Врач - одна из самых сложных профессий современности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Усть-Вымской районной больнице умерла пациентка. В отношении четырех врачей идет проверка. Против заведующего хирургическим отделением возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». 30 врачей и медработников больницы вступились за своих коллег, которым грозит уголовное преследование - они написали коллективное письмо врио главе Коми и в адрес регионального Минздрава, сообщает адвокат Евгений Рогацкий в газете «Трибуна».

Адвокат пишет, что «комиссионная» экспертиза, проведенная в Сыктывкаре, дала однозначное заключение о прямой причинно-следственной связи между смертью больной и непринятыми мерами по ее лечению. Но, в свою очередь авторитетный эксперт, кандидат медицинских наук Ирина Богомолова, а также целая группа российских специалистов в области судебной экспертизы не согласны с выводами сыктывкарских коллег.

Ходатайство о повторной экспертизе за пределами Коми было заявлено стороной защиты. Однако независимые экспертные заключения, предоставленные следствию, даже не были приобщены к материалам дела. Следователи приобщили эти документы лишь после вмешательства прокуратуры. Кстати, и.о. главы Минздрава РК Борис Александров обратился к руководителю регионального Следственного управления Андрею Исаеву с просьбой взять это уголовное дело под личный контроль.

В ответе на запрос «КП-Коми» СУ СК России по Коми сообщило, что расследование уголовного дела еще не завершено, поэтому предоставить подробную информацию не представляется возможным. В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех юридически значимых обстоятельств. В свою очередь в ответе на запрос от Минздрава Коми сообщается, что медицинские работники Усть-Вымского района получили исчерпывающее ответ на свое коллективное обращение. В ведомстве тоже проводят проверку, но информация об ее результатах не может быть предоставлена, так как сведения составляют врачебную тайну.

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