Каждый десятый: пассажиры Сыктывкара забыли о профилактике COVID-19

Чтобы не заразиться, ребята, носите маски и перчатки Фото: Анна ИВАНОВА

Как сельди в бочке — это час пик в столичных автобусах. Утром горожане отправляются на работу, вечером — домой, спешат впрыгнуть в первый попавшийся автобус, чтобы не ждать следующего целых 20 минут. Масочный режим? Не, не слышали. Удивительно, но мало кто помнит, что коронавирус до сих пор лютует в Коми, пассажиры про средства защиты забыли напрочь. «Комсомолка» провела собственный рейд в общественном транспорте Сыктывкара.

В автобусе, помимо нас, находились юноша и кондукторша Фото: Анна ИВАНОВА

Одна на всех

Вооружившись средствами защиты, вместе с другом Николаем Панюковым, зашли в первый попавшийся автобус №46, который подъехал к остановке около поликлиники №3. В салоне сидели несколько скучающих дам, пара мужчин-пенсионеров, тощий парень в наушниках и три ржущие девицы лет 15. Демонстративно натянув маски и надев перчатки, обильно побрызгавшись антисептиком, закатывая глаза, мы театрально взялись за поручни.

Антисептиком, по наблюдениям, пассажиры не пользуются вовсе Фото: Анна ИВАНОВА

Все наши нехитрые манипуляции пассажиры наблюдали, как зачарованные, в их глазах я отчетливо видела одну и ту же мысль на всех (ну кроме, пожалуй, девиц, им было на нас откровенно пофиг): «Вы что, куку? Зачем все так сложно: маска, перчатки, антисептик?» Удивление пассажиров откровенно висело в воздухе, мне даже стало неуютно, почувствовала себя белой вороной. Понимающе улыбались глаза только одной женщины — она тоже была в маске.

Безопасность превыше всего

Действительно ли в автобусах важно и нужно носить перчатки и маски и спасет ли это от заражения? Вспомнилось, что еще в апреле представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что медицинские маски не гарантируют защиту и не требуются здоровым людям.

Пообщавшись с врачом-экспертом и известным блогером-медиком Сергеем Поповым, мы выяснили, что ношение маски в несколько раз сокращает опасность заражения. Если в масках находятся все контактирующие, то риск заражения не превышает 1,5%, согласно официальным данным:

— К сожалению, люди в общественном транспорте носят маски не всегда. Между тем, это необходимо в период эпидемии или даже во время локальной вспышки инфекционного заболевания, передающегося воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Я сам предпочитаю многоразовые маски. В принципе даже достаточно постирать их в мыльном растворе, чтобы убить коронавирус, — объяснил медик.

Если в перчатках вам неуютно, то врачи рекомендуют обрабатывать руки салфетками Фото: Анна ИВАНОВА

Одноразовые медицинские маски годны не более 2-х часов, многоразовые текстильные выдерживают до 4 часов, но этого времени достаточно, чтобы совершить поездку на автобусе из точки А в точку В.

Еще один недочет, замеченный в общественном транспорте: надевая медицинскую маску, люди забывают обезопасить свои руки. Таким образом, без перчаток они дотрагиваются до поручней в автобусе, а после касаются руками лица, глаз и рук. Риск заражения возрастает!

— Перчатки, конечно, предпочтительнее надевать в транспорте или в других общественных местах. Если не касаться руками лица, глаз, области рта, то и риска заражения нет. Главное, по выходу из автобуса, возвращении домой, выходе из магазина руки либо помыть, либо обработать антисептиком, – рассказал Сергей Попов.

Можно защищаться и салфетками

Но ездить в перчатках – это неудобно, скажете вы. Зато безопасно! Санитарные правила предписывают ношение перчаток. Если вы по какой-то причине не смогли ими вооружиться, то Сергей Попов рекомендует носить с собой дезинфицирующие салфетки.

— Вышли из автобуса — обработали руки. Некоторые носят собой минисанитайзеры, что тоже удобно. Важно не перестараться с антисептиком, при слишком частом использовании он может вызвать воспаление кожи рук — дерматит. Длительное ношение перчаток тоже может привести к «перчаточному» дерматиту.

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Прохожие на улицы удивленно смотрели на молодого человека, который был во всех средствах защиты Фото: Анна ИВАНОВА

В магазинах — всё строго

Для собственного спокойствия я заглянула в магазин «Магнит» по улице Ленина. Хотелось успокоиться после автобусного рейда. В продуктовых магазинах всё-таки с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора довольно строго. Надела на себя маску и перчатки. Продавцы, по наблюдениям, укомплектованы строго, перекладывают продукты во всеоружии — маски, перчатки, из карманов выглядывают санитайзеры.

В магазине продавцы соблюдают все средства защиты, в отличие от многих покупателей, которые трогают товары голыми руками Фото: Анна ИВАНОВА

В магазинах, как и в автобусе, вероятность заражения очень велика, поэтому очень важно при походе за товарами надевать медицинскую маску и перчатки. Берегите себя!