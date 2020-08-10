Коронавирус в Коми 10 августа 2020 года: 78 новых случаев заражения

Сегодня в Коми зарегистрировали еще 78 случаев заболевания коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении коронавируса в стране. За сутки в России лабораторно подтвердили еще 5118 случаев инфицирования, в Коми еще 78. Всего с начала пандемии в регионе выявили 5816 случаев заболевания.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровевших стало больше на 38 человек. Всего в республике вылечились 4632 человека. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировали, всего умерли 69 пациентов с коронавирусом.

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