Работающим удаленно жителям Коми предложили выплачивать северные надбавки

Работающим удаленно жителям Коми могут начать выплачивать северные надбавки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работникам, работающим удаленно, предложили выплачивать северные надбавки. Если закон примут, то его действие распространится на ряд жителей Коми, Архангельской, Тюменской, Иркутской, Сахалинской областей, Красноярского и Хабаровского края, а также на жителей Якутии, Мурманской, Магаданской области, Камчатского края. Об этом пишет «Российская газета».

Законопроект уже обсуждает рабочая группа, которая готовит его ко второму чтению. Официально на Крайнем Севере живет чуть больше 11,5 миллиона человек (восемь проуентов населения России), но еще не менее 1,5 млн россиян работают на Севере вахтовым методом. Все они получают к зарплате районный коэффициент и северные надбавки. Нужно решить, какая работа на «удаленке» возможна в этих условиях и с какой оплатой.

Пока в Трудовом кодексе предлагается три вида удаленной работы: постоянную, временную и комбинированную. Также в кодексе предусмотрено право работника на удаленке быть офлайн, то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные. Кроме того, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере в размере от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода,

Проблема заключается в том, что по действующему законодательству надбавки положены работнику расположенного на Севере предприятия даже в том случае, если сам он находится совсем в другом месте, в том числе в теплых краях. Причем если работа в шахтах или на опасных производствах маловозможна в удаленном формате, то для многих других специальностей такой вариант вполне реален.

Депутатам нужно будет решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по месту работы удаленного специалиста.

- Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот? - говорит член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.

Но эксперты отмечают, что компании легко может решить эту проблему, открыв в южном городе филиал. В этом случае его работники не будут «северянами».

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