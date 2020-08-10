Консервацию тлеющего участка на воркутинском полигоне хотят завершить к концу недели

Фото пресс-службы городской администрации Воркуты

Консервацию тлеющего участка на воркутинском полигоне с отходами хотят завершить к концу недели. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр заполярного города Игорь Гурьев.

- Проверил состояние городского полигона ТКО. Тление отсекли к краю участка. Осуществляется проливка и просыпка. Работают два самосвала, бульдозер, пожарные машины, - написал глава городской администрации.

Напомним, что возгорание на полигоне с мусором в Воркуте зафиксировали 7 августа в 11 часов. Для ликвидации очага возгорания помимо средств и сил пожарной части № 31 привлекли специалистов и технику МБУ «Специализированное дорожное управление», МУП «Северные тепловые сети», ООО «Водоканал» и АО «Воркутауголь».

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