Генпрокуратура рассказала о статистике преступлений в Коми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральная прокуратура России выпустила сборник о состоянии преступности в стране за январь-июнь 2020 года. Коми попала в число регионов с наибольшим числом рецидивистов.

Практически каждый третий, нарушивший уголовный закон, был ранее судим (29,7 %, 130,5 тыс.). Действия каждого седьмого признаны рецидивом (13,9 %, 61 тыс.). Наибольшая доля последних от общего количества выявленных лиц в Республике Коми (21,3 %, 862), Оренбургской (19,9 %, 1 307) и Новгородской (18,8 %, 390) областях.

Республика также попала в группу регионов, где увеличилось количество преступлений, совершенных организованной группой (94). Всего за полгода в нашем регионе зарегистрировали 8519 преступлений (рост на 1,9 процента). Предварительно расследовали 4711 преступлений, не раскрыто 3461 преступление.

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