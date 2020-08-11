Экс-глава Коми Владимир Торлопов не выйдет на свободу по УДО

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Верховный суд Коми оставил без изменения постановление Ухтинского городского суда, которым экс-главе республики Владимиру Торлопову отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляционное постановление в Верховном суде озвучили сегодня, 11 августа. «Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения», - сообщили в суде. Напомним, что в отношении Владимира Торлопова, который находился у руля Коми с 2002 по 2010 годы, в октябре 2016 года возбудили уголовное дело по статье УК РФ № 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»). В итоге 10 июня 2019 года его приговорили за мошенничество с акциями «Птицефабрики Зеленецкая» и легализацию преступных доходов к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Владимир Торлопов запомнился проникновенной речью во время прений по уголовному делу - бывший руководитель республики попросил прощения у всех жителей Коми. «Я хочу покаяться перед судом, руководством страны и жителями Республики Коми. К моему горю, итоги моей работы на посту главы в конечном итоге оказались неутешительными. Как я уже говорил государственному обвинителю, я полностью признаю вину и раскаиваюсь».

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