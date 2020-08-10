Как жителям Коми избежать отравления некачественной пищей

Фото: Анна ИВАНОВА

Напомним, вместе с продуктами питания могут передаваться и возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека назвала следующие причины пищевых отравлений и инфекционных болезней,в частности нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены работников столовых, кафе, ресторанов и так далее.

Наиболее опасными продуктами питания являются салаты, заправленные майонезом и сметаной. Опасность представляют кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса, студень и другие. Также на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

Управление Роспотребнадзора по Республики Коми напоминает, чтобы сохранить здоровье, рекомендуется хранить продукты в небольшом количестве и не более двух суток. Также необходимо повторно обрабатывать полуфабрикаты и изделия из мяса. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты. Во время приготовления пищи необходимо тщательно мыть руки перед началом приготовления еды, а также после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для «сырого» и «готового», тщательно промывать зелень, овощи и фрукты.

Если вы чувствуете себя нездоровым, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охота за качеством: сколько рыбы и морепродуктов в Коми признали небезопасными

Управление Роспотребнадзора по Коми подвело итоги первого полугодия(подробности)