Метеорный поток в августе 2020 в Коми: жителей региона ждет настоящий звездный ливень

Фото Сыктывкарский астрономический клуб/vk.com

В ночь со среды на четверг жители Коми (как впрочем и все жители Северного полушария земли) смогут наблюдать эффектный звездопад: в ночь на 13 августа произойдет пик летнего звездопада Персеиды. Мы спросили у астронома, как лучше всего наблюдать звездный ливень.

Астрономы рекомендуют выезжать за город примерно на 30 километров, чтобы не мешало городское ночное освещение.

- Чем темнее небо, тем лучше. В городе нет вариантов для наблюдения. Обычно вместе с Сыктывкарским астрономическим клубом ездили на Лозымские поля, но в этом году вроде не собираемся, - сообщил «КП-Коми» астроном-любитель Максим Дингес.

Отметим, что на небе будет виден мощнейшие за последние годы звездопад Персеид — «звездный ливень года», как его между прочим называет пресс-служба Московского планетария.

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Когда это произойдет (подробности).