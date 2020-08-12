Коронавирус в Коми 12 августа 2020 года: 52 новых случаев заражения

В Коми от коронавируса выздоровели еще 68 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении COVID-19. Сегодня в России зарегистрировали 5102 свежих случая заболевания коронавирусом, в Коми 52 свежих случая. Всего с начала пандемии в нашем регионе выявили 5293 случая инфицирования.
Выздоровели еще 68 человек. Всего вылечились 4764 человека. Новых смертей за сутки не зафиксировали, всего 71 летальный исход.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Напомним, что врио главы Коми Владимир Уйба подписал указ об очередном смягчении ограничений. В частности, вернулись к работе взрослые и детские поликлиники.
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