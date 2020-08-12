Коми попала в число регионов-лидеров по убыткам бизнеса

Предпринимателям в Коми серьезно досталось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коми попала в число регионов, где зафиксировали самые серьезные денежные убытки у бизнеса. Об этом пишет РБК.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу. Его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В отчете, поступившем в РБК, такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет.

Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza. Однако в 16 регионах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес здесь сгенерировал чистый убыток. По объему потерь лидерами оказались Москва (убытки 85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (убытки — 51,2 млрд рублей), Коми (19 млрд рублей).

По сравнению с весной прошлого года убыток вырос на 3260 процентов, или более чем в 33 раза. Коми стала пятой в рейтинге антилидеров: в республике убыток вырос на 159 процентов.

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