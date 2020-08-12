Министр экономики Коми предложил вернуть предпринимателям возможность работать ночью

Константин Плехов. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
Министр экономики Республики Коми Константин Плехов предложил вернуть предпринимателям возможность работать ночью. Бизнесмены активно просили об этом главу ведомства.
— Предложил с 15 августа снять временные ограничения для работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (кафе) по обслуживанию посетителей. Сейчас указ запрещает работу данных заведений с 1 до 8 часов. Неизменным условием остается соблюдение всех противоэпидемических мер, обеспечивающих безопасность и здоровье как работников заведений, так и посетителей, - написал Константин Плехов на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, что ранее Владимир Уйба внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. К работе разрешили вернуться большинству медучреждений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коми попала в число регионов-лидеров по убыткам бизнеса
Размер убытков составил 19 млрд рублей (подробности)