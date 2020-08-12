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Сегодня в Коми — День памяти первого главы региона

10 лет назад ушёл из жизни Юрий Алексеевич Спиридонов
Анна ИвановаАннаИванова
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12 августа 2020 года исполнилось 10 лет со дня смерти первого главы Коми (Фото: Юрий Осетров)

12 августа 2020 года исполнилось 10 лет со дня смерти первого главы Коми (Фото: Юрий Осетров)

Фото: Комиинформ

Ровно 10 лет назад, 12 августа 2010 года, ушел из жизни Юрий Алексеевич Спиридонов - первый глава региона, внесший в развитие Республики Коми огромный вклад. По воспоминаниям родных и близких, а также жителей Коми края, Юрий Алексеевич был добрым человеком, но при этом принципиальным и жёстким руководителем.

"Порой он принимал непопулярные решения, но всегда добивался результата. Был человеком слова и никогда не давал неисполнимых обещаний. Он сделал так, чтобы республика не потеряла лицо в новой России и добился возрождения на Севере православия, объединившего людей. Имя Юрия Алексеевича будет навечно связано с Коми. Вечная память", - написала Председатель Госсовета Республики Коми Надежда Дорофеева на своей личной странице ВКонтакте.

Память о Юрии Спиридонове чтят не только государственные деятели, но и коллектив Гимназии искусств при Главе Коми, несколько лет назад которой было дано имя Юрия Алексеевича. Именно он пестовал, как своих родных, воспитанников образовательного учреждения, всегда поддерживал все проекты и начинания гимназистов.

"Эта фотография была сделана, когда Юрий Алексеевич последний раз приходил к нам в гимназию", - вспоминают первого Главу Коми гимназисты. Фото паблика "Моя территория культуры".

"Эта фотография была сделана, когда Юрий Алексеевич последний раз приходил к нам в гимназию", - вспоминают первого Главу Коми гимназисты. Фото паблика "Моя территория культуры".

Юрий Алексеевич родился 1 ноября 1938 года в селе Полтавка Омской области. Отец - Спиридонов Алексей Михайлович был рабочим, участником Великой отечественной войны. Мать – Спиридонова Харитина Аникеевна работала простым фельдшером.

Юрий Спиридонов возглавлял Республику Коми в течение 7 лет, с 1994 по 2001 годы. За это время им было реализовано несколько проектов в экономике, которые после были признаны крупнейшими в республики.

По инициативе первого главы в Сыктывкаре возвели уникальный на Северо-Западе России кардиологический диспансер. Также были построены общеобразовательные учреждения, образована Гимназия искусств Республики Коми. Юрий Алексеевич выступил создателем Республиканского благотворительного общественный фонда жертв политических репрессий «Покаяние», которым руководил в течение нескольких лет.

Помимо этого, под его руководством Верховный Совет Республики Коми принял новую демократическую Конституцию Республики Коми. При нем же в столице появилось первое вновь построенное лабораторное здание в истории современной Российской академии наук.

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