Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров России обратил внимание на кинематограф в Сыктывкаре

Фото из архива редакции Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кинотеатры открыты в 36 регионах страны, в том числе и в Республике Коми. Однако повезло лишь 25% кинотеатрам страны, остальные 75% по-прежнему закрыты из-за пандемии. На общем фоне кинопросмотры в Сыктывкаре выглядит оптимистически, упомянул в интервью «Российской газете» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Олег Березин отметил, что во вновь открывшихся кинотеатрах в среднем сборы составляют примерно 15-20% от августа 2019 года. Это весьма неплохой результат в нынешних реалиях.

- Причем у нас есть кинотеатр в Сыктывкаре, который умудрился выйти на уровень 80% от прошлогодних показателей, - отметил Березин. Правда, название кинотеатра он не упомянул.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров признает, что есть категория людей, которая вообще боится мест массового посещения - для нее нужно будет подольше работать.

Напомним, что в Сыктывкаре кинотеатры начали работать 3 августа. Мы принесли небольшой репортаж с первого дня открытия.

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