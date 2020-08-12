Чем живут коми в Коми: 17-летний блогер снимает зарисовки о нашей республике

Фото, набирающего популярность, блогера из Коми

На Ютуб-канал 17-летнего блогера, коми-ижемца Генриха Немчинова подписаны почти полторы тысячи человек, и эта цифра с каждым днем становится все более внушительной, незамысловатые видеозарисовки о нашей республике завоевывают сердца жителей Коми. Почему Генрих решил снимать ролики о нашем крае, он рассказал «Комсомолке».

Увлечение Родиной

Как растет земляника, где найти волшебный цветок от всех несчастий, где находятся Брыкаланские холмы, чем интересна рыбалка на Печоре, как поймать коми куропатку, где отыскать фирменную сладость севера – морошку, чем примечательна жизнь в период холодной, но прекрасной зимы в Коми крае, интервью с детьми войны, живущих в селах, — во всех этих видеозарисовках Генриху важно показать, как богат наш родной край просторами, историями и, конечно же, замечательными душевными людьми. В результате увлечение культурой и традициями родного края вылилось в целую серию роликов, количество которых на канале «Генрих Немчинов» сегодня достигло почти 160.

Любовь к диалектам

В своих видео блогер разговаривает на коми и русском языках

Идея заниматься блогерством у уроженца села Брыкаланск Ижемского района, ныне выпускника гуманитарного отделения Гимназии искусств Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова, возникла еще в 2016 году. Тогда парень пытался снимать, монтировать и черпал вдохновение у известного ведущего канала «+100500» Максима Голополосова.

— Я хотел рассказать людям о том, чем я дышу, как живут люди в селах и деревнях нашего края, — рассказал «КП-Коми» Генрих. — Меня интересует вся жизнь коми народа: от Летки и до Воркуты, а больше всего привлекают диалекты моего родного языка.

Путешествуя по земле Коми, Генрих Немчинов делится со зрителями с красотами родного края, даже в лютую пургу и снег

Родители сначала не понимали Генриха, но после того, как увидели огонь в глазах сына, приняли его хобби.

Даже из обычной рыбалки у Генриха получается целое приключение

—Наша Республика Коми богата легендами и преданиями, байками и сказаниями, а ещё песнями. Для меня своим творчеством важно показать, что любовь к малой родине не позорна, а, наоборот, велика и неприкосновенна, — поделился Генрих.

Про сенокос

Кстати, нашего героя мы не могли найти аж несколько дней: его не было в соцсетях, он не отвечал на телефонные звонки. Позже Генрих признался, что всё это время был в лесу и занимался съемками нового сюжета, был максимально погружен в процесс.

Одновременно парень работает над новым видеороликом, который посвящен сенокосу. Совсем скоро жители и гости республики смогут лицезреть интересный и увлекательный рассказ. По рассказам блогера, он не собирается останавливаться на достигнутом и готов делиться своими историями о Коми крае со всеми, кто любит свою республику, как и он сам. Редакция «Комсомолки» желает Генриху успехов!