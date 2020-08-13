Библиотеки обязали убрать из общих залов книги 18+. Как это будет реализовано в Коми?

Книжки с высоким возрастным центром будут заперты под ключ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми, как, впрочем, и во всей России, библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой «18+», гласит свежий приказ Минкульта РФ от 10 августа. Как это будет происходить, узнало издание «Республика».

Отныне в залах общего доступа читатель не встретит литературу с маркировкой «18+». Эти издания будет необходимо хранить в закрываемом на ключ зале, а если это невозможно, то в отдельном шкафу в общем зале «под непосредственным контролем» сотрудника библиотеки и «вне доступа детей», либо в общем зале, куда есть доступ только у совершеннолетних.

Директор Национальной библиотеки Коми Алексей Просужих говорит, что приказ - долгожданный документ. А вот заведующая отделом абонемента Национальной библиотеки Коми Маргарита Низовцева считает, что реализация приказа будет неожиданна для читателей.

- Многие читатели, которые привыкли выбирать книги самостоятельно и получают настоящее удовольствие, перебирая книги на полке, будут, скорее всего, в легком недоумении, ведь теперь даже романы их любимого автора могут попасть в категорию литературы, безопасной для детей, а новые книги этого же автора – в категорию «18+», а значит, будут территориально разделены. Принцип жанровой расстановки, когда читатель мог просто подойти к стеллажу с книгами любимого жанра, например фантастики или исторического романа, теперь тоже отчасти нарушается. Вполне возможно, что долгожданная новинка любимого жанра попала на стеллаж «18+».

Маргарита Низовцева напомнила и том, что в фондах любой библиотеки есть определенное количество книг, которые не имеют возрастной маркировки. Это издания до 2012 года. И пока непонятно, что делать с ними.

Как же быть, если ребенку необходимо взять книгу по школьной программе, которая обозначена маркировкой «18+», а значит выдавать ее нельзя. Заведующая отделом основного хранения фондов Национальной библиотеки Коми Ольга Кырнышева говорит, что в этом случае нужно искать в фонде экземпляр этой же книги, выпущенный другим издательством.

- Поскольку ответственность за маркировку возложена на издательство, каждое из них по-своему интерпретирует текст произведения. Маркировка – это некий ориентир для специалиста. А каждый ребенок – это личность, развивающаяся по своему индивидуальному пути, - говорит специалист.

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