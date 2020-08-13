Путевки сгорели: истории о неудавшемся отдыхе жителей Коми из первых уст

Фото: Архив "КП"

Лето – время отдыха и путешествий. Большинство россиян ежегодно откладывают копеечку с каждой зарплаты, чтобы потом поехать на море или заграницу. В преддверии отпуска некоторые покупают билеты и туры далеко заранее, а после отсчитывают каждый денечек в надежде на долгожданный релакс. В этом году COVID-19 всё испортил. «Комсомолка» собрала для вас пять разных историй о том, как запланированное путешествие накрылось медным тазом. Поехали!

Вместо полумарафона в Хельсинках – бег по сыктывкарскому стадиону

Наша героиня Анастасия Машкалева еще зимой решила замахнуться на Европу и реализовать давнюю мечту: пробежать полумарафон в Хельсинках. В феврале-марте весь мир бился в истерике из-за коронавируса, а твердолобые россияне без задних мыслей (ох уж это русское авось) покупали билеты, бронировали отели и в целом были спокойны. Как и Анастасия.

Анастасия до сих пор ждет ответ от туркомпании (Фото: личный архив)

Спортсменка сделала полугодовой шенген, купила в интернете билеты в Париж (запланировала Эйфелеву башню по пути) и Хельсинки. Для путешествия своей мечты Настя регулярно учила английский и уже выбирала комфортабельный хостел.

В конце марта уверенность, что отпуску быть, пошатнулась. В апреле девушка поняла, что «увидеть Париж и умереть», увы, не суждено. А в мае Настя написала заявления о возврате средств за билеты: одна компания заморозила деньги в ваучерах, вторая фирма обещала вернуть деньги в течение 90 дней:

– Обещания авиакомпаний не сбылись и деньги мне пока так и не вернули, я с нетерпением жду и пишу им письма, чтобы о себе напомнить. Из-за коронавируса я потеряла 20 тысяч рублей. Это немного по сравнению с теми туристами, которые потеряли и 100, и 200 тысяч рублей за неудавшийся отдых.

Добирайтесь, как хотите

В январе жительница столицы Коми Наталья Волкова забронировала тур на 14 дней в Турцию на сентябрь на всю семью (мама, папа и полуторагодовалый малыш). Внесли предоплату. Вся путевка обошлась семье в 169 тысяч рублей, из которых Наталья заплатила аванс 57 тысяч рублей. Оставшуюся часть по договору надо было внести до середины августа.

Наталья в сентября проведет свой отпуск в северной столице Коми (Фото: личный архив)

Молодые родители очень обрадовались, когда в СМИ сообщили о возобновлениирейсов с 10 августа, но на деле оказалось все не так радужно. Недавно Наталья узнала, что туроператор «Анекс тур» из Сыктывкара полеты осуществлять не будет и транзитных рейсов из столицы Коми тоже не предвидется.

Компания предложила семье выбрать одиниз российских город для пересадки, фигурирующих в Постановлении правительства: Москву, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону. Сам «Анекс тур» летает еще из шести городов: Калининград, Казань, Уфа, Тюмень, Новосибирск, Сургут.

Проблема в том, что добираться теперь до пересадочного города надо самим, это не входит в стоимость тура. Не очень-то интересно для семьи с маленьким ребенком.

– Нас это не устроило, мы были вынуждены перевести оплаченные 57 тысяч рублей на депозит. Им мы можем воспользоваться до декабря 2021 года.

Вернуть деньги через суд

Уроженец Коми, экс-воркутинец Тимофей Гончарук оказался среди тех, кто решил вернуть-таки свои кровные за неоказанную услугу. Ещё в феврале, когда многие считали, что коронавирус – муть, которая косит только некурящих китайцев, он с друзьями купил путёвку в ОАЭ стоимостью 170 тысяч рублей.

— В наших СМИ практически ничего не пишут о туристах, которые потеряли деньги из-за отмены туров. Есть, правда, всякие компенсации и ваучеры, но это для тех, кто готов перенести отдых. Даже за неделю до предполагаемой даты вылета граница была открыта. Тур, как вы понимаете, не состоялся. Я написал письмо в ANEX Tour, не особо надеясь на ответ. Они отказались возвращать деньги, ссылаясь на форс-мажор, и предложили когда-нибудь позже сгонять на живописные курорты Воронежской области или Краснодарского края. В последнем случае – явно с доплатой.

Спустя нескольких месяцев судебных разбирательств герою вернут деньги за путевку (Фото: личный архив)

Герой звонил на горячую линию для туристов, чтобы узнать, как поступить в данной ситуации, однако конкретного ответа не получил. В апреле Тимофей направил иск в Ленинский районный суд Ульяновска, где сейчас проживает, и лишь на прошлой неделе пришел ответ, что деньги за услугу, которая не была оказана, наконец, вернут.

— Пока решение не вступило в силу, но, тем не менее – это прогресс, учитывая взыскание морального вреда, неустойки и штрафа — более 10 тысяч рублей.

Зона риска

С 70-летним мужем 67-летняя Валентина Полугрудова ездила на море ежегодно. В январе этого года пенсионерка купила билеты в Сочи и забронировала места в санатории в Абхазии. Когда грянула эпидемия, она твердо решила, что они с мужем останутся дома и никуда не поедут. Все-таки собственное здоровье — важнее всего. Затем женщина направилась в туркомпанию «Вэртас», чтобы сдать билеты. Ей в просьбе отказали.

Пожилой женщине не вернули деньги (Фото:pixabay)

Сотрудники агентства объяснили: купленные билеты не возвращаются, а Сочи — город открытый, можно спокойно ехать. В ответ женщина предложила поменять эту поездку на другую, например, в Москву, где живут ее дети. С заявлениями вернуть деньги пенсионерка обращалась в компанию три раза. Получив очередной отказ, она позвонила нам, чтобы поделиться своей историей и попросить помощи:

— Как мы туда поедем, если находимся в зоне риска?! Я состою на учете с легкими и давлением, поэтому и решили сейчас с поездкой повременить. Мы не просим вернуть деньги сразу, но хотя бы использовать эту сумму на будущие путешествия.

Вместо Европы — Максаковка

Сыктывкарка Екатерина — путешественник со стажем. Найти билеты из России в Европу за 8 евро для нее раз плюнуть. Вместе с мужем они в последние годы объездили много стран: Венгрия, Нидерланды, Испания, Греция, Германия, Бельгия, Словакия, Люксембург, Чехия, Австрия, Польша, Белоруссия, ОАЭ, Турция и Египет, конечно же.

Вместо запланированного путешествия по Европе Екатерина отдыхает со своими родными в Максаковке (Фото: личный архив)

— Сначала сорвалась путевка в Тунис в мае (ее перенесли ровно на следующий год без изменений), а ведь так хотелось солнышка после зимы, а затем и августовский евротур, — рассказывает Екатерина. — Мы за год планировали побывать на крупнейшем музыкальном фестивале «Sziget», который ежегодно проводится в Будапеште, а оттуда — в Амстердам на фестиваль кораблей, который проходит раз в пять лет и собирает до двух миллионов человек.

Как самостоятельные путешественники, пара к поездке готовилась заранее — еще осенью 2019 года купила часть билетов за небольшие деньги, забронировала невозвратное жилье на Букинге.

— Когда пришло смс об отмене полетки на Будапешт, я повздыхала, затем села за комп и потратила пару часов, чтобы спасти наши денежки за билеты и брони — порядка 25 тысяч рублей. Почти всё удалось перенести на более поздний срок. Границы же когда-то откроют, — надеется Екатерина.

А пока семья тратит время на работу и обустройство дачи в Максаковке: обновили-обшили баню, постелили новые мостки на участке, провели дополнительное электричество в доме, почистили колодец. А что? Тоже хорошо и полезно, да и с летом на родине нынче повезло как никогда.

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