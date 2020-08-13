Вторая волна коронавируса в Коми: мнение воркутинского врача Сергея Бакаева

Фото: "АРХИВ КП"

Поговорить откровенно с доктором, находящимся в эпицентре борьбы с коронавирусом, «Комсомолка» хотела очень давно. Воркута — муниципалитет, который еще месяц назад пугал звенящей статистикой по COVID-19. Экс-главврач Воркутинской инфекционной больницы, ныне главврач Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Сергей Бакаев рассказал «Комсомолке», нагрянет ли вторая волна, какого коварства можно ожидать от вируса и как не допустить его дальнейшего распространения.

Фото из личного архива Сергея Бакаева

Ждать или не ждать?

Информация о том, что стоит готовиться ко второй коронавирусной волне, звучит в СМИ все чаще. Люди, уставшие от ежедневной статистики, отмахиваются от новостей, как от назойливых мух. Только-только заполярная Воркута начала выходить на плато по заболевшим и пытается оправиться от карантина, как всё чаще транслируются мысли экспертов о том, что вот-вот нагрянет очередная вспышка заболевания.

По словам Сергея Бакаева, «второго пришествия» коронавируса в Воркуте не желают, но на всякий случай готовятся к ней и ожидают в конце сентября – середине октября. Это связано, прежде всего, с массовым возвращением из отпусков. Многие воркутинцы и жители Коми сейчас наслаждаются курортами Краснодарского края, где в лучших добрых традициях Советского Союза пляжи, кафе, места отдыха переполнены отдыхающими, как говорится, яблоку негде упасть (ух, потирает ладошки коварный вирус). Также предпосылкой второй волны может послужить и ослабление режима повышенной готовности в республике, в частности, открытие мест общественного питания, где собираются соскучившие по общению компании.

Маски и дистанция

Несмотря на поэтапное снятие ограничений, избежать заражения поможет ответственность жителей Коми. Как бы избито это ни звучало, необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и сохранять масочный режим, тогда вторая волна не будет сильнее первой.

— С учетом взрывного роста коронавирусной инфекции, сейчас мы преодолеваем плато и получаем хорошую иммунологическую прослойку. Плюс на будущее — в настоящий момент идет большая работа над поставкой вакцины против вируса в регионы. Именно по этим причинам говорить о массовом распространении COVID-19 не приходится, но в любом случае всем нужно быть начеку,— говорит Сергей Александрович.

Как обезопасить детей?

По статистике дети переносят коронавирусную инфекцию намного легче, чем взрослые (как приятно это слышать молодым родителям). Более того, при дистанционном обучении школьники сидели дома и опасность заболеть была минимальной. Однако главврач Воркутинской больницы скорой медицинской помощи напоминает, чтосовсем скоро начнется новый учебный год.

— Мамы и папы должны мягко, но настойчиво объяснить своему ребенку, что ношение масок и мытье рук очень важны, — рекомендует врач. — При любых признаках недомогания ребенка необходимо отставить дома и вызвать врача.

Нам нельзя расслабляться

Готова ли Воркута ко второй волне? Сегодня инфекционная больница заполярного города имеет достаточный двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. Жители к выходу из карантина относятся ответственно: продолжают носить маски и не пренебрегают рекомендациями. Сергей Бакаев призывает воркутинцев и всех жителей Коми продолжать думать о своем здоровье.

— Я вижу, что маски носят в магазинах, на улицах, в больнице. В глобальном смысле это важно. Нам нельзя расслабляться, иначе мы получим вторую волну, которая затмит первую, — подчеркивает доктор.

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