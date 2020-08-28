Невиданный потоп в Эжве: в подъездах бушевали водопады, машины глохли из-за гидроударов

Фото Наталии Ланьо, видео vk.com

В Эжве 27 августа случится настоящий потоп - стихия испытала на прочность жителей района Сыктывкара. На реку смахивала улица Мира и проспект Бумажников. Кстати, случившееся сравнивают с непогодой, которая обрушилась на Сыктывкар четыре года назад - тогда в воде утонула половина столицы Коми. Собрали для вас самые животрепещущие видео.

Масштаб стихии можно оценить благодаря видео Светланы Бойко - из окна жительница наблюдала, как бурный поток воды преградил путь ребенку у дома №45 по улице Мира. Если бы не чуткость проезжающего мимо водителя, который остановил машину и на руках перенес малыша, то ребенок бы так и не смог перейти дорогу вслед за мамой. Кстати, поступок автомобилиста уже прославился за пределами Эжвы - на местном телеканале благородному мужчине посвятили маленький сюжет.

Такого ливня не то, что давно не было... Наверное, никогда такого и не было, пишут жители Эжвы. Во дворах многих домов текли реки, в которых глохли авто из-за гидроудара. Люди винят в произошедшем ливневки, которые не справляются со своими прямыми обязанности - не выводят воду. Вот, например, такое видео было снято во дворе домов Борисова,3, Бумажников, 11.

В подъезде №9 дома №52 по улице Мира случился потоп, о чем говорит видео с места событий.

Однако пальма первенства принадлежит дому №13 по улице Космонавтов - там не просто потоп, а настоящий водопад.

- Мой сын пришел с поликлиники с ног до головы мокрый, пытался попасть на чердак, чтобы исправить ситуацию, но было закрыто, не попал туда. Все службы приехали только после окончания ливня, никто перед жильцами не оправдывался, - говорит автор видео Наталья Самарина. В подъезде до сих пор стоит вода, стены все мокрые, пошел грибок, потолок провис. При этом ситуация с топотом далеко не первая - буквально месяц назад в подъезде шел дождь.

Между тем, предприятие «Жилкомхоз» уже поспешило прокомментировать ситуацию в соцсетях: «Вы обвиняете предприятие в том, что за час выпала месячная норма осадков? Ливнеприемники не рассчитаны на такой объем воды. Не выдержали такого напора. От природных катаклизмов никто и ничто не застраховано»

Мы попросили администрацию Эжвы прокомментировать вопрос с ливневками, которые не везде работают - отправили в мэрию запрос. По закону чиновники должны дать ответ в течение семи дней.

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