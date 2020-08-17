Театр драмы имени Виктора Савина начал подготовку к новому театральному сезону

Фотограф Иван Федосеев

В театре драмы имени Виктора Савина и Молодёжном театре Коми началась подготовка к новому театральному сезону. С 3 августа оба театра приступили к полноценному репетиционному процессу.

К началу сезона успеют подготовить для зрителей несколько премьер. Более того, уже состоялись закрытые сдачи спектаклей «Гроза» драмтеатра и «СКТВКР» Молодёжного театра РК, который пока делит сценическую площадку с театром имени Виктора Савина.

Фотограф Иван Федосеев

На постановку «Грозы» в Сыктывкар был приглашен режиссёр Сергей Федотов - основатель и главный режиссёр Пермского театра «У Моста», организатор Международного театрального фестиваля Мартина Макдонаха. Работа над постановкой идёт в рамках реализации гранта Главы Республики Коми, а сам спектакль будет поставлен к 90-летию театра имени Виктора Савина и к 100-летию Республики Коми:

- Последние 15 лет все классику осовременивают: это всегда постмодернизм, отказ от декораций, костюмов, перенос времени действия в наши дни. Я постоянно с этим пытаюсь бороться, ставлю классику «классически», - поделился Сергей Федотов.

Фотограф Иван Федосеев

В среду, 12 августа, приступила к работе постановочная группа спектакля «Игроки» по пьесе Николая Гоголя, которым откроется Молодёжный театр региона.

Напомним, данная постановка станет первым проектом, реализованным в рамках партнерства Министерства культуры, туризма и архивного дела республики и Александринского театра (Санкт-Петербург).

Фотограф Иван Федосеев

Более того, на днях завершилась работа над документальным спектаклем «СКТВКР» режиссёра Максима Соколова из Санкт-Петербурга, к постановке которого Молодёжный театр приступил ещё в марте, однако на время прекратил процесс из-за начавшейся пандемии. Материалом для постановки стали монологи жителей Сыктывкара и республики о себе и месте, где они живут.

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