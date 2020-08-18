Коронавирус в Коми 18 августа 2020: за сутки зафиксирован 31 новый случай заболевания COVID-19

Фото: Екатерина САВЕНКО

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 18 августа в России 4748 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 31 новый случай.

Фото взято на сайте "стопкоронавирус. рф"

На сегодняшний день в республике 6 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 76 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 4 992 человека (выздоровевших за сутки 74).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми 16 августа 2020: за сутки зафиксировано 34 новых случаяв заболевания COVID-19

Выздоровели 20 человек, новых смертей нет(подробности)