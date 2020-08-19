Впереди операция. Как себя чувствует морпех из Коми, который получил травму во время салюта в Североморске

Фото со страницы Дмитрия Чемалина в соцсети «ВКонтакте»

Состояние уроженца Коми Дмитрия Чемалина, которой получил ранение головы во время салюта в Североморске, окончательно стабилизировалось. Мужчине в конце августа предстоит операция по вживлению пластины.

Свое состояние Дмитрий Чемалин оценивает как хорошее, пишет БНК. Он все еще находится в госпитале в Североморске в отделении нейрохирургии. Напомним, что поздним вечером 26 июля молодой морпех, но уже ветеран боевых действий из Сыктывкара, Дмитрий Чемалин упал с трибуны во время праздничного салюта в Североморске: в него попал неизвестный предмет. Парень получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка. Что стало причиной серьезной травмы до сих пор, до сих пор не ясно. На Северном флоте начата проверка по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты. Проверку ведут и военные следственные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о состоянии морпеха из Коми, который получил травму во время салюта в Североморске

Решается вопрос о его переводе из реанимации в отделение нейрохирургии (подробности).