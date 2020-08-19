«Всё ты можешь!» Сыктывкарка с протезом меняет представление о тех, кто не такой как все

О том, как жить с двумя ногами, Таня не помнит Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

19-летняя Таня красиво рисует, пишет стихи, ведет онлайн-дневник, танцует, ухаживает за собаками в приюте «Друг», встречается с друзьями и старается чаще выходить из зоны комфорта. Однако сторонним наблюдателям покажется, что Таня в зоне комфорта и не жила - у нее ведь нет ноги. Каждый день своей жизни не по возрасту мудрая девушка опровергает стереотип, что люди с инвалидностью не могут жить полной жизнью. Не просто могут, но и живут. И это совершенно нормально. Девушка рассказала порталу «КП-Коми» о протезе, о топе некорректных вопросов, о реакции людей и своей маленькой миссии - менять представление о тех, кто не такой как все.

Лед тронулся

О том, как жить с двумя ногами, Таня не помнит. В далеком 2004 году трехлетняя малышка попала под машину в Усть-Усе: водитель просто не заметил ребенка. Об аварии девушка не помнит абсолютно ничего - ни ярких вспышек, ни боли, ни операций. О том, как повел себя водитель, она тоже не знает - по прошествии лет это стало совершенно неважно. Казалось, что у нее всегда была одна нога, и это нормально. Но реакция окружающих всегда напоминала, что с Таней что-то не так.

- Я жила в Вуктыле. Позапрошлым летом я ходила без протеза, потому что было жарко. Передвигалась с помощью костылей. Больше всего на меня обращали внимание дети, и это можно понять: они никогда не видели человека без ноги, им интересно, любопытно. Но одновременно и забавляли, и огорчали их родители, которые кричали малышам: «С такой нельзя общаться, не подходи». Стою и не знаю, как на это реагировать, - вспоминает Таня.

Таня любит гулять. Правда, долго ноги сильно устают, если ходить целый день. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Девушка старалась пропускать мимо ушей обидные слова. Однако ощущение что так быть не должно копилось как снежный ком. Таня написала в местную группу в соцсетях пост о том, как неприемлемо себя вести по отношению к людям с инвалидностью. К ее удивлению - лед тронулся.

- Под постом было много слов поддержки. Со временем дети на площадках перестали тыкать в меня пальцем. Однажды стала свидетелем диалога: одна девочка сказала в мою сторону - «Ой, девочка без ноги», в вторая ее одернула - «Так говорить нельзя». Чувствовалось, что-то поменялось, - говорит Таня.

Топ нетактичных ситуаций

Таня окончила школу и приехала в Сыктывкар - делать справку об инвалидности, да так в столице и осталась жить у родных. Большой (по сравнению в Вуктылом) город - другая атмосфера. Тут особенность девушки теряется в толпе людей, спешащих по делам. А те, кто обращают внимание на протез, не отводят глаза.

Готовы ли в Сыктывкаре принимать тех, кто не похож на других? Таня отвечает, что в столице с уровнем приятия много лучше, чем в ее родном городе. Несколько раз незнакомые люди подходили к Тане на улице и говорили, что она классная. Это поддерживает, поднимает самооценку. Однако топ нетактичных ситуаций иногда пополняется свежими образцами.

Таня пишет о своей жизни в онлайн-дневнике Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Бывает, что подходят и спрашивают, мол, а что у тебя с ногой? Иногда мне что-то предлагают: раз ты такой, то у тебя все плохо, тебе нужно что-то дать - в основном пожилые люди протягивают деньги, конфеты, шоколадки. Топ странностей возглавляет старушка, которая увидев меня на улице, начала креститься и произносить слова молитвы, а потом просто пошла по своим делам, - вспоминает девушка.

Однако Таню не всегда огорчают вопросы о ее протезе. Напротив, иногда на них даже интересно отвечать. «Дело в том, что часто люди вообще не представляют, что такое может быть. Это нормально. Я даже считаю, что человек, у которого есть особенность, должен об этом говорить», - говорит девушка.

Творческое личное

О своей особенности Таня говорит на странице Instagram и в группе «Домик Хлои» в ВКонтакте. Онлайн-дневник родился год назад, девушка писала туда все, что происходит в ее жизни. Вначале группа была закрыта, а записи могли посмотреть только близкие люди. Со временем Таня приняла решение открыть свое творческое пространство для любого, кто хочет прочитать ее стихи, посмотреть ее рисунки.

Таня красиво рисует. Фото из личного архива героини

- Слова благодарности писали много людей, говорили, что показали мою страничку оказавшимся в сложной ситуации родным, и те, в свою очередь, чувствовали себя лучше. Однажды мне написала девочка: она хотела уйти из жизни, но увидела мой блог и поняла, что всё будет хорошо. Я достаточно долго это признание переваривала. Я так могу? — говорит Таня.

А еще девушка коллекционирует спонтанные шутки-диалоги о своей особенности, которые родились в переписке с друзьями. Она равняется на блогера со 100-тысячной аудиторией, парня с бионическими протезами вместо рук Константина Дебликова, который обладает искрометным юмором. Совсем недавно он написал в своем Instagram: «Меня часто спрашивают, как корректно общаться с людьми с инвалидностью? Как не обидеть их предложением помощи и тому подобное. Я считаю, ответ очевиден: общайтесь с людьми с инвалидностью также, как и со всеми остальными». Таня с ним согласна.

- Мы как-то пошли с младшей сестрой на площадку, она говорит «Таня, давай в догонялки». Я удивилась, я ж не могу. А она: «Почему?» Сначала впала в ступор, а затем стало приятно: ребенок не задумывается о том, что ты что-то не можешь. Все ты можешь! Круто, когда к тебе относятся к такому же, как и все, - говорит девушка.

Собаки любят Таню, а Таня любит собак. Фото Никиты Петрова.

Поэтому Таня все время испытывает границы своих возможностей. Недавно она начала ходить на танцы, сломав очередной стереотип о себе самой, что «танцевать будет сложно». Еще девушка успела поучаствовать в фотопроекте, посвященном бездомным собакам приюта «Друг». Фотограф Таню нашел сам: «Как-то сидела за ТРЦ «Макси», ко мне подходит парень, говорит, что следит в Instagram, и я ему нужна для крутого проекта. И мы действительно пошли его делать: ездили в приют, делали фото. Мой образ дает глубокую картинку, мол, она приехала, почему ты не можешь? Это было круто».

Мечты

Далеко в будущее Таня не заглядывает. Но ей хотелось бы через лет десять работать на любимой работе, которая будет менять жизнь людей к лучшему, организовать выставку фоторабот, может быть поехать в Амстердам. А еще покататься на велосипеде.

- Мой протез для такого вида активности не предназначен, он не сгибается. Протезы, на которых можно бегать и прыгать, невероятно дорогие. Их можно получить бесплатно через государство, но процесс этот долгий и сложный. Я же ношу свой протез уже почти два года, у него заедает колено, потому что истекает срок годности (на днях девушке заменили колено на более новое без всяких справок и комиссий - ред.), - говорит девушка.

Тяжелее всего ходить по неблагоустроенным тропинкам, каких в Сыктывкаре, к сожалению, много Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока же Таня поступает на отделение графического дизайна в педагогический колледж имени Ивана Куратова. По вечерам она встречается с друзьями, которых, благодаря ее искренности и открытости, много. Однажды, когда Таня была без протеза, они пронесли ее на руках через весь город, чтобы облегчить ей жизнь. Таня говорит, что они часто забывают об ее особенности и делают ее жизнь по-настоящему счастливой...

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