Минтруда Коми: «Долг перед шахтерами Интаугля погашен»

В министерстве говорят, что у правительства нет долгов перед интинскими шахтерами

В июне профсоюзы АО «Интауголь» отправили обращение временно исполняющему обязанности главы Коми. Горняки упрекнули правительство в том, что им до сих пор не заплатили долги, образовавшиеся после ликвидации предприятия. В ответе на запрос «КП-Коми» министерство труда, занятости и социальной защиты, ссылаясь на минпром, сообщило, что по состоянию на 14 августа все долги погашены.

В ответе пишут, что всеми вопросами, связанными с ликвидацией «Интаугля», занимается оперативный ситуационный штаб. На заседании 11 августа члены штаба решили направить деньги на закрытие долгов перед горняками по зарплате и алиментам за июнь-июль 2020 года, а также по выплатам уволенным в период с января по июль 2020 года. По состоянию на 14 августа задолженность по фонду заработной платы полностью погашена.

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