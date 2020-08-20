ЛУКОЙЛ и Томский госуниверситет займутся очисткой загрязненных в советское время водоемов

Фото предоставлено ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Томский государственный университет (ТГУ) заключили договор о совместной работе в Республике Коми в сфере ликвидации загрязнений в донных отложениях водоемов в районе деятельности нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть».

Эти отложения были образованы, начиная с 60-х годов прошлого века, задолго до приобретения ЛУКОЙЛом активов в регионе в 2001 году.

Компания уже успешно использовала биотехнологии Томского государственного университета при ликвидации последствий нефтяного разлива 1994 года предыдущего недропользователя в Усинском районе Республики Коми. ЛУКОЙЛ полностью устранил последствия этой аварии, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса как «крупнейшее загрязнение суши нефтью».

Также Компания продолжает деятельность по устранению доприватизационных экологических ущербов и в других регионах своего присутствия, в том числе в Арктической зоне и районах Крайнего Севера.

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