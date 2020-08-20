Коронавирус в Коми 20 августа 2020: за сутки зафиксировано 33 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 20 августа в России 4785 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 33 новых случая.

Скрин взят с сайта стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в республике 6 224 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 76 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 5116 человека (выздоровевших за сутки 74).

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