«Вау-эффекта не получилось»: сыктывкарский блогер-медик - об осторожном отношении к вакцине от коронавируса

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время только и разговоров, что о второй волне коронавируса в Коми, которая якобы должна накрыть регион и снова посадить людей на домашний карантин уже осенью. Страх в соцсетях разбавляет вера в вакцину от COVID-19 (между прочим, первую в мире). Однако не все медики разделяют оптимистичные настроения. В числе тех, кто с осторожностью относится к новой вакцине, врач-эксперт и известный блогер-медик # docsers Сергей Попов. Подробнее об этом - в его колонке.

- Искусственно подогреваемый ажиотаж вокруг антиковидной вакцины подстегнул выдать очередную порцию личных наблюдений. Вакцина, безусловно, сырая. Можно бы принять во внимание, что наработки в создании векторных вакцин у нас в стране весьма и весьма солидные. Однако лично у меня сомнения и куча вопросов энтузиазм убивают напрочь. «ВАУ!» не получилось...

Второй тур испытания вакцины выявил 144 осложнения у добровольцев. Это, похоже, вызвало интерес у ограниченного круга лиц. При таком раскладе запускать новую вакцину в массовое производство без обязательного третьего тура испытаний - это получить бомбу непредсказуемой силы и реакции. Подробней о вакцине напишу в отдельном посте. А пока «мы впереди планеты всей!»...

Реакция у людей на вакцину более чем прохладная. За исключением медработников - они первыми должны будут привиться. Как обычно добровольно-принудительно. Другими словами, станут «добровольцами» для третьего тура испытаний вакцины. Заодно с учителями… Вы будете удивлены, но юридические компании уже разработали пакет документов, на основании которых можно будет законно отказаться от вакцинации. Такой пакет уже есть и у меня, как-никак здоровье персонала в частной клинике - задача не из последних.

Пациенты в последнее время радуют: скандалов и ругачки по поводу ношения масок явно поубавилось. В большинстве случаев маски есть с собой, ну, а к бахилам все давно привыкли. Уже больше месяца во избежание столпотворений принимаем пациентов исключительно по предварительной записи. Мера вынужденная, но абсолютно оправданная. Удобней стало для всех.

К слову сказать, и публика стала намного спокойней и дисциплинированней. Временами просто образец интеллигентности. Замечал, что люди автоматически подставляют лоб, шею, запястье для дистанционной термометрии. Ещё не так давно некоторые персонажи либо испуганно отскакивали, либо традиционно пытались завязать скандал, угрожая известными только им законами. В целом народ привык к условиям существования в эпоху коронавируса. Исключение - скорое начало учебного года. У меня впечатление, что власти еще не до конца решили, что с этим делать.

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