В Усинскую больницу доставлена очередная партия медоборудования

Фото предоставлено ПАО «ЛУКОЙЛ»

В Усинск доставлена третья партия медицинского оборудования, закупленного на личные средства Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. В рамках поддержки Усинской центральной районной больницы (УЦРБ) для учреждения приобретены шесть многофункциональных реанимационных кроватей.

– В нашу больницу поступило качественное, надежное оборудование. Каждая кровать состоит из трех подвижных секций, независимых друг от друга, она удобна в использовании – как для пациента, так и для медперсонала. ЛУКОЙЛ оказывает поддержку нашему учреждению с начала пандемии, это очень важно для всех – усинцев, медработников, тем более в такое напряженное время, – отметил главный врач УЦРБ Максим Чуркин.

Фото предоставлено ПАО «ЛУКОЙЛ»

– Пандемия вскрыла многие серьезные проблемы с оснащением медицинских учреждений города. Совместно с медиками мы выбирали каждую единицу техники так, чтобы она пригодилась в дальнейшем и помогла улучшить материально-техническую базу больницы. В частности, при стабилизации эпидситуации новые кровати из инфекционного отделения будут перемещены в отделение реанимации, – отметила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Фото предоставлено ПАО «ЛУКОЙЛ»

В начале июня в усинскую больницу доставили электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для врачей, необходимые для борьбы с COVID-19. В ближайшее время ожидается поставка пяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в период пандемии для УЦРБ приобретено 50 наименований медицинского оборудования.

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Эти отложения были образованы, начиная с 60-х годов прошлого века, задолго до приобретения ЛУКОЙЛом активов в регионе в 2001 году (подробности).