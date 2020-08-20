«Коми для этнографа - рай». В регионе побывал известный ученый и путешественник, который проехал полмира

Известный ученый-этнограф, доктор наук и велопутешественник Максим Михалев побывал в Усть-Куломском районе, а именно в Помоздино и старинном селе Дон. В беседе с заведующий социокультурным центром села Артуром Гарновым этнограф поделился своими наблюдениями о культуре и национальной идентичности коми.

В Коми ученый с неофициальным визитом - путешествует как турист. Между делом, этнограф отмечает интересные особенности местных жителей. В Коми он успел пообщаться с местными охотниками, узнать об их отношении к царю леса - медведю. Путешественник выяснил, что люди относятся к косолапому как к родственнику и стараются его лишний раз не тревожить. «Мама рассказывала, что однажды сняли с медведя шкуру: как будто женщина лежит. Поэтому целенаправленно на его добычу и не хожу», - поделился один охотник с краеведом.

Максим Михалев отметил, что коми, несмотря на тесное соседство с русскими, сумели сохранить свою национальную идентичность. Это привлекает и побуждает к исследованию феномена. Возможно в следующем году ученый приедет в Коми с целой экспедицией, потому что «Коми для этнографа - настоящий рай».

Отметим также, что известный ученый-этнограф Максим Михалёв с семьей почти 11 лет проживал и работал в Китае. В 2006 году исследователь хотел узнать действительно ли мир не без добрых людей и практически без денег решил попробовать перебраться автостопом из Сиднея в Москвы. Получилось: три месяца он проходил по разным странам и островам и добрался столицы России. В 2017 году Максим на велосипеде проехал от Москвы до Анапы. В прошлом году он удивил тем, что на велосипеде преодолел путь от Москвы до Пекина, тем самым соединив два дома – китайский и русский. Кроме того, по итогам своих наблюдений он написал книгу «Пояса и пути Евразии: в поисках человека».

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