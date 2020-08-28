В Сыктывкаре пройдет акция «Сложный пластик»: как добраться, что нести и зачем идти

Пластик заполонил нашу жизнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сыктывкаре 12 сентября пройдет важная экологическая акция - экодобровольцы будут собирать пластик, который не перерабатывают в нашем регионе, для дальнейшей транспортировки в Санкт-Петербург. В культурной столице России пластик с маркировкой 6, пенопласт, вспененные подложки и тетрапак обретут вторую жизнь, что не может не вдохновлять. Подробнее об акции порталу «КП-Коми» рассказала ее организатор Анастасия Овчарова.

Анастасия вместе с друзьями решила организовать акцию по сбору пластика, потому что проблема переработки действительно остро строит в Сыктывкаре.

- Смысл и цель акции - это на постоянной основе собирать практик, который у нас не принимают, и отправлять его в петербургскую компанию 7оthers. Также - объединиться и общими усилиями решать важные вопросы экологии. Если мы вместе, то все возможно, - говорит Анастасия.

Добавим, что акция «Сложный пластик» целиком добровольческий проект - реализуется на средства организаторов, взносы добровольцев и экотакси.

Экотакси

Место сбора пластика будет находится по адресу улица Лесопарковая,4/3 - это вотчина историко-реконструкционного клуба «Кречет». Добраться до места можно на автобусе до ж/д вокзала, а затем пересечь пути и идти по асфальтированной дороге еще три минуты до встречи с волонтерами проекта.

Месторасположение удалено от центра Сыктывкара, поэтому возможно не все желающие смогут посетить уникальную акцию. Организаторы нашли выход - с 7 сентября начнет работу экотакси, которое привезет сложный пластик горожан из точки «А» в точку «Б». Стоимость такси - 250 рублей. Часть этих денег пойдет на бензин водителю, остальное - на оплату машины до Питера. Как это будет работать, организаторы акции сообщать чуть позднее.

- Приглашаю к сотрудничеству водителей, которым не все равно, - говорит Анастасия. Если эту статью читает автолюбитель-экологист, располагающий временем и желанием, напишите, пожалуйста, организатору.

Что можно будет сдать

Еще раз напомним, какой вид пластика можно сдать на акции. Отметим, что сейчас в Сыктывкаре принимают пластик с маркировкой 1 и 2, а неохваченными остаются 3,4,5,6 и 7.

Итак, можно будет сдать:

- Пластик с маркировкой 6

- Вспененные подложки

- Пенопласт

- Тетрапак

- Бумажную одноразовую посуду. Все в чистом виде.

Досуг на акции

Территория «Кречет» - это настоящее место чудес. Участники акции могут не просто принести пластик, но еще и отлично провести время - сходить на экскурсию в центр ремесел, полюбоваться средневековой ладьей «Варыш».

- Клуб любезно предоставил для проведения акции пространство перед своим музеем, там будут ожидать наши волонтеры. Гостей ждет экскурсия по музею живой истории и ладье, мастер-классы по ковке, знакомство с традиционными плотницкими инструментами и работа с ними, изготовление веревок для корабельного такелажа. Желающие смогут даже воспользоваться кухонной зоной, - сообщила соорганизатор акции Виктория Алексеевна.

Как помочь организаторам?

Организаторы будут благодарны пожертвованиям, они пойдут, в частности, на оплату транспорта до Санкт-Петербурга. Пожертвования принимаются на карту банка Открытие 5140170243235562.

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