Коронавирус в Коми 21 августа 2020: за сутки зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Екатерина САВЕНКО

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 21 августа в России 4870 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 37 новых случаев.

Фото представлено с сайта стопкоронавирус. рф

На сегодняшний день в республике 6 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 77 пациентов, за сутки выявлен один случай летального исхода. Выздоровели от вируса 5150 человек (выздоровевших за сутки 34).

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