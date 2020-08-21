Как в Коми отпразднуют 99-летие республики?

Фото: fotostrana.ru

22 августа отмечается 99-летие Республики Коми. В рамках празднества, для жителей республики подготовили культурно-просветительские выставки, спектакли и концерты, которые пройдут на разных площадках столицы.

Фото: Минкульт Коми

Так, с 21 августа Юношеская библиотека Коми запускает уличный фотокросс "Ретроспективный кадр" и фотовыставку "Дорогие товарищи". В этот же день жители столицы могут посетить выставочный проект "Клюква" в "Югоре" и праздничный концерт ко Дню рождения Республики в Коми республиканской филармонии. И то только начало!

Фото: Минкульт Коми

22 августа состоится библиотечная акция и викторина в библиотеке Коми С.Я. Маршака, а Национальная галерея республики примет всех желающих познакомиться или вновь воодушевиться творчеством Василия Кандинского. Помимо этого, театр имени Виктора Савина устроит для зрителей премьеру спектакля "СКТВКР", которая продлится с 22-23 августа.

Фото: Минкульт Коми

Напомним, некоторые выставки и проекты, представленные в рамках 99-летия республики, имею всероссийский масштаб.

Фото: Минкульт Коми

Праздничный мероприятия продолжат радовать жителей и гостей Коми до сентября, а некоторые из проектов даже исколесят многие уголки России.

Фото: Минкульт Коми

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