«Детки болеть будут, не пугаемся». Сыктывкарский педиатр - о том, введут ли осенью карантин в садиках или нет

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый животрепещущие слухи августа о том, что в регионе скоро всех посадят на карантин. Несмотря на то, что подтверждение информация не получила, слухи растут, множатся и разрастаются как снежный ком. Известный сыктывкарский педиатр Денис Железов попытался ответить на не менее животрепещущий вопрос, который мучает в последнее время родителей - ждать ли карантина в детсадах. Приводим расшифровку выпуска из блога врача.

- Будут ли карантин или нет? Сейчас заболеваемость по коронавирусу идет на спад, но мы знаем, что всегда есть сезонный подъем по заболеваемости вирусными инфекциями. Специалисты Роспотребнадзора будут отслеживать ситуацию и принимать решение по факту. Поэтому не забываем, что карантины в детсадах бывают и по другим заболеваниям (например, грипп, ветрянка). Детки болеть будут, не пугаемся, смело идем в детсады и школы, ничего не боимся.

Детки в детсадах и школах само собой начнут болеть чаще. Почему? Кто-то очень долго сидел на карантине, кто-то ходил в смешанные группы, кто-то успел съездить отдохнуть. Детки набрали новые инфекции. Сейчас они придут в детсады и начнут болеть немножечко почаще (и те, кто уже ходили в детсад, и новички).

Но болеть - это нормально. Детки помладше болеют до 14 раз в год. Это норма. Детки постарше (5-7 лет) могут болеть 4-6 раз в год. Если ваш ребенок болеет чаще, - это повод обратиться к педиатру и разобраться в ситуации. Небольшие рекомендации, как снизить заболеваемость. Надо высыпаться, не забывать о полноценном питании, поливитаминах, одежде по погоде и хорошем настроении.

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