В Сосногорском районе идут работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды

Фото: пресс-служба Главы Республики Коми

Общая протяженность дороги составила 22,9 км. Средства выделены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», сообщает пресс-служба Главы Республики Коми. Завершить работы планируется в 2021 году.

Ведение работ по реконструкции дорожного участка, который является частью автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, проинспектировал врио Главы Коми Владимир Уйба.

Объемы финансирования 2020 года составили более 440 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, деньги уже освоены.

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