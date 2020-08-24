В Коми покажут лучшие российские фильмы

Фото взято с группы во ВКонтакте "Подольк-Тур"

29 августа в Коми в пятый раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Все киноманы смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы, а также поучаствовать в различных мероприятиях перед сеансами.

Фото взято с группы во ВКонтакте "КомиКино"

В программу показа этого года попали художественные фильмы «Лёд 2» Жоры Крыжовникова, «Холоп» Клима Шипенко, признанный самой кассовой российской картиной, и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4».

В столице республики «Ночь кино» пройдет одновременно на трёх площадках: в Центре досуга и кино «Октябрь», в концертном зале «Сыктывкар» и в здании кинокомпании «Комикино».

29 августа жители Коми смогут обсудить просмотренные киноленты, а также присоединиться к ретро-сеансу, поучаствовать в прямом эфире с кинорежиссёром Ильёй Найшуллером, посетить квартирник ArtCommuna ROSA LUXENBOURG, пройти с экскурсией по зданию Комикино.

К акции «Ночь кино», помимо столицы республики, присоединятся такие муниципалитеты, как Печора, Вуктыл, Емва,Инта,Визинга и так далее.

Мероприятия состоятся с соблюдением всех правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с коронавирусом. Посещение строго по записи. Количество мест ограничено. Подробности можно узнать из группы ВКонтакте «Комикино».

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