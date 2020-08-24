В Коми завершился «Сезон фотоохоты на ООПТ»

Фото: Алексей КУЗНЕЦОВ

20 августа в Центре культурных инициатив «Югор» наградили победителей республиканского конкурса «Сезон фотоохоты на ООПТ».

Природу можно снимать бесконечно, и каждый раз снимок одного и того же места будет получаться по-разному. Потому что всё в ней живое: звери, птицы, насекомые, растения, мхи, лишайники и даже камни. И участники «Сезона фотоохоты на ООПТ» доказывают это седьмой год подряд – именно столько длится конкурс, отметило Минприроды Республики Коми.

В этом году на конкурс поступило более 400 работ от 78 участников, самому младшему из которых всего 7 лет, а самому опытному – 70.

Свои работы любители фотоохоты прислали в следующие номинации: «Звери и птицы», «Рептилии и земноводные», «Членистоногие», «Природные явления», «Растения и грибы», «Реки родного края». 66 лучших фотографий представлены на экспозиции

66 лучших фотографий любой желающий может посмотреть в Зефирном зале Центра «Югор». Выставка продлится до 6 сентября 2020 года.

СПРАВКА КП

Конкурс «Сезон фотоохоты на ООПТ» проводится с 2014 года. главной его целью является привлечение внимания населения к особо охраняемым природным территориям и к проблемам окружающей среды, а также воспитание бережного и внимательного отношения к природе. «Сезон фотоохоты на ООПТ» входит в план мероприятий ведомственного проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

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