«Все во двор, физрук пришел!»: в День рождения Республики Коми поиграли в саамский футбол

Фото: "Клуб Рассвет. Коми"

22 августа, в День рождения Республики Коми, на спортплощадке педагогического колледжа имени Куратова прошла необычная тренировка для всех желающих. В рамках ЗОЖ-проекта «Все во двор, физрук пришел!» организаторы провели матч по саамскому футболу.

Фото: "Клуб Рассвет. Коми"

Инициатор проекта, заслуженный тренер России Анатолий Чиканчи рассказал, что саамский футбол – яркое и интересное спортивное развлечение.

Фото: "Клуб Рассвет. Коми"

Напомним, раньше в данный вид спорта играли только женщины, и на болотистой местности. Сейчас в игре могут принять участие люди любого возраста и пола.

Участники поделились на две команды – тренеры и дети. Как оказалось, тренеры более приспособлены к новому для всех виду этноспорта.

Фото: "Клуб Рассвет. Коми"

Первый тайм завершился в пользу наставников с разгромным счетом 5-1. Однако ситуация изменилась во второй половине встречи, когда вместо детей на поле вышли их родители. Там, хоть тренеры и были опаснее, но зрители голов не увидели: 0-0, а специально подготовленный мяч под занавес игры и вовсе разорвался по швам, не выдержав накала игры, сообщает "Клуб Рассвет. Коми".

Фото: "Клуб Рассвет. Коми"

Анатолий Чиканчи поблагодарил всех участников матча и партнеров этой встречи – Финно-угорский этнокультурный парк. После саамского футбола самые юные игроки уже сыграли в обычный футбол.

Фото: "Клуб Рассвет. Коми"

Отметим, что проект инициирован Школой боевых искусств Анатолия Чиканчи и реализуется совместно с клубом «Рассвет» при поддержке Совета отцов и проекта «Детский спорт» в Республике Коми.

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