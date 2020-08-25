От заката до рассвета: в столице Коми состоялся первый ночной онлайн-марафон

Фото: Школа боевых искусств Чиканчи

В минувшие выходные с 22 на 23 августа в Сыктывкаре состоялся первый ночной спортивный онлайн-марафон «От заката до рассвета». Следить за спортивными мастер-классами можно было с восьми вечера до трех утра в прямом эфире в группе Школы боевых искусств в соцсети во «ВКонтакте».

Фото: Школа боевых искусств Чиканчи

Старт событию дали девятикратный чемпион мира по тхэквондо, заслуженный тренер России Анатолий Чиканчи, руководитель клуба «Рассвет» Захар Волокитин и шоумен Григорий Папанага.

На первой площадке марафона, уличный корт «Северной Олимпии», прошел тест-драйв на велосипедах. Проверку на прочность велосипедам устроили не только организаторы, но и гости – байкеры мотоклуба «Полярные волки».

Работа велоплощадки завершилась мини-соревнованием между Анатолием Чиканчи и Николаем Бута. Победу одержал более опытный велосипедист Николай. На память все участники сделали общее селфи, после чего в работу включилась следующая площадка, сообщает клуб "Рассвет" Коми.

Фото: Школа боевых искусств Чиканчи

Затем мастер-класс по стрельбе из лука провели ребята из лучного клуба «Перестрелка». Участники марафона посоревновались уже в пулевой стрельбе – ее азы преподала тренер высшей категории, мастер спорта России Елена Жакова и воспитанники СШОР «Северная Олимпия».

Не пустовал в спорткомплексе в этот вечер и каток – здесь тренировку проводили хоккеисты, причем, играющие как в хоккей с мячом, так и с шайбой. Попробовали забить голы Анатолий Чиканчи и Григорий Папанага, которых в эту ночь ждала еще тьма испытаний.

Фото: Школа боевых искусств Чиканчи

В тренировках приняли участие и девушки, которые провели мастер-класс по хип-хопу. Дежурными по этой локации были Кристина Николова и победитель чемпионата мира Полина Нелинова. Как оказалось, некоторые из участников марафона также занимались танцами, пусть и народными.

Фото: Школа боевых искусств Чиканчи

Также участники могли посоревноваться в настольном теннисе, а после полуночи тренеры школы подхватили эстафету. Круговую тренировку провел мастер спорта международного класса по тхэквондо, серебряный призер чемпионата мира Владислав Олифер, а спарринг-тренинг – мастер спорта России по тхэквондо, чемпион мира Андрей Кетов.

Краткий курс самообороны провел Анатолий Чиканчи, мастер-класс по тхэквондо для начинающих – чемпионка мира по этому виду спорта Ольга Румянцева, бодикомбат – мастер спорта России по тхэквондо, многократный чемпион Европы, чемпион мира Дмитрий Сурнин.

После курса спортивных мероприятий все «дожившие до рассвета» расслабились на аэройоге с Юлией Сандал.

Фото: Школа боевых искусств Чиканчи

Закончился марафон коллективным выходом на улицу и встречей долгожданного рассвета.

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