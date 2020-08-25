Сотрудники МЧС по Коми поборются за звание лучших в СЗФО по ликвидации последствий ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Коми

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Коми представят регион на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Соревнования на звание «Лучшая команда Северо-Западного федерального округа МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2020 году» пройдут с 26 по 27 августа в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Коми

От нашей республики выступит команда Специализированной пожарно-спасательной части, занявшая первое место по итогам регионального этапа, прошедшего в Сыктывкаре в июле.

Командам предстоит показать свое мастерство в ликвидации последствий ДТП, в котором два человека оказались заблокированы в машине, пассажиры получили травмы рук и ног. Участникам необходимо будет оперативно деблокировать «пострадавших» из поврежденного автомобиля, оказать первую помощь и передать медицинской службе. После извлечения «пострадавших» произвести тушение условного пожара первичными средствами пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Коми

Первыми на подобные происшествия прибывают именно пожарно-спасательные подразделения, а помощь пострадавшим зачастую нужна быстро и оперативно, ведь именно от спасателей зависит человеческая жизнь.

Поэтому особое внимание жюри будет направлено на правильное оказание первой помощи пострадавшим. В случае ошибок или нарушений охраны труда участникам будут начисляться штрафные баллы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 команд противопожарной службы МЧС по Коми соревновались за звание «Лучшее звено»

Фоторепортаж: экстремальные ситуации из будней огнеборцев(подробности)