1 сентября в Коми объявлен днем трезвости

Фото: Артем ГЕОДАКЯН
В Коми еще семь лет назад запрет на продажу алкоголя закреплен в региональном законе «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми».
В настоящий момент на территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной продукции:розничная продажа спиртного с 22:00 до 08:00.
Если праздник День знаний приходится на воскресенье, запрет переносится на следующий рабочий день.
Помимо этого, алкогольную продукцию запрещено продавать и в Международный день защиты детей (1 июня), а также в День молодежи (27 июня) и ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за ним.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, штраф от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических.
Напомним, в июле 2020 года в региональном Минсельхозе предложили ужесточить действующее ограничение и запретить торговать спиртным с 20:00 до 11:00. Общественное обсуждение законопроекта завершилось 6 августа. Однако сроки его реализации до сих пор неизвестны.
По сообщению федеральных СМИ, В 2020 году дни трезвости установлены в 45 регионах.
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