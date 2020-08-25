Республика Коми - на втором месте по числу выздоровевших от коронавируса

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По состоянию на 25 августа, Коми заняла второе место по числу выздоровевших от коронавируса. По всей России выздоровел 82% от общего числа выявленных случаев заболевания COVID-19. По СЗФО показатель составил 76%, сообщает Информационный центр по коронавирусу по СЗФО.

Первое место по количеству выздоровевших в Северо-Западном федеральном округе находятся Архангельская и Вологодская область — 85% выздоровевших, это 8 тыс. 845 и 2 тыс. 690 человек соответственно.

Второе место занимает Республика Коми — 82% выздоровевших (5 тысяч 283 человека), с учетом утренних данных на стопкоронавирус. рф.

На третьем месте с показателем 81% (2 тыс. 688 человек) расположилась Калининградская область, а самый низкий процент выздоровевших по-прежнему в Ненецком автономном округе — 37% (113 человек).

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