Омерзительная шестёрка. В Сыктывкаре состоится акция по сбору пластика, который не принимают в Сыктывкаре

Фото из архива редакции Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкаре 12 сентября состоится акция для сбора пластика, который не принимают на переработку в Сыктывкаре, сообщает организатор мероприятия Анастасия Овчарова.

Экологистом в Сыктывкаре быть довольно сложно. Недавно фирма, которая занимается сбором вторсырья в Сыктывкаре, обновила баки. Неприятной новостью стало то, что в столице Коми теперь принимают только пластик с маркировкой 1 и 2 ( как написано на объявлении, которое наклеено на бак). Неохваченным остается пластик с маркировкой 3,4,5,6 и 7, в который упаковано большинство продуктов на прилавках столицы Коми. Организатор экологического мероприятия Анастасия Овчарова решила хотя бы немного изменить ситуацию.

- 12 сентября состоится акция «Сложный пластик. Осень 2020» по сбору вторсырья, которое у нас не принимают на переработку. Можно будет сдать пластик с маркировкой 6, вспененные подложки, пенопласт, тетрапак, бумажную одноразовую посуду. Всё - в чистом виде. Собранное сырье поедет в Питер, там его примут на переработку, - сообщает Анастасия.

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