Ничего святого! Юная жительница Сосногорска задержана за кражу в церкви

Приехавшие на место сотрудники вневедомственной охраны составили ориентировку на подозреваемую, основываясь на записях камер видеонаблюдения. Фото Росгвардии Коми.

Идешь в церковь и думаешь, что в святом месте тебе ничего не угрожает. Ан-нет, и сюда порой забираются злоумышленники. Прихожанки храма Преподобного Серафима Саровского в Сосногорске стали жертвами молодой девушки. В дело пришлось вмешиваться сотрудникам Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время церковной службы неизвестный похитил у двух прихожанок сумки, внутри которых находились телефоны и деньги. После того, как пострадавшие обнаружили исчезновение вещей, служитель церкви нажал на кнопку тревожной сигнализации.

Приехавшие на место сотрудники вневедомственной охраны составили ориентировку на подозреваемую, основываясь на записях камер видеонаблюдения. После этого росгвардейцы отправились на осмотр ближайшей территории.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать девушку 1994 года рождения со схожими приметами удалось задержать. Похищенные вещи также оказались при ней. Злоумышленницу доставили в дежурную часть.

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